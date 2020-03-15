"هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة" ترفع كفاءة طرق مدينة الذيد بكلفة 4.5 ملايين درهم

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

صرح المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة أنجزت عدداً من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لطرق مدينة الذيد، استكمالاً لخطتها السنوية الهادفة لتطوير الطرق وتعزيز البنية التحتية في مختلف مدن الإمارة، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، بكلفة إجمالية بلغت4.5 ملايين درهم.

وأضاف السويجي، أن مدن المنطقة الوسطى تشهد حالياً بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نهضة عمرانية وحضارية وسياحية مدعومة ببنية تحتية تعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتولي الهيئة مشروعات تطوير الطرق بالمنطقة أهمية قصوى تنفيذاً لتوجيهات سموه، ولتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستدامتها التنموية للأجيال القادمة، تماشياً مع توجهات الإمارة، ورؤية الدولة المستقبلية لتحقيق وإطلاق قفزات نوعية في البنية التحتية.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تضع في اعتبارها دوماً أثناء مشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق، الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، فضلاً عن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أشار الدكتور المهندس محسن علي بلوان مدير إدارة صيانة الطرق في الهيئة، أن المشروع تضمن صيانة الشارع الواصل بين ميدان الحصن وميدان الجامع بمدينة الذيد، بطول نحو 1000 متر من كل اتجاه، وشملت الأعمال إزالة طبقات الإسفلت المتضررة نتيجة تحديات التنقل اليومية التي تعرض لها الطريق أثناء استخدامه لعبور الشاحنات عالية الحمولة، قبل إنشاء ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن علي بن هويدن الكتبي، وإنشاء طريق مخصص لعبور الشاحنات، ووضع طبقات إسفلتية جديدة وفق أعلى معايير الجودة، كما تضمنت الأعمال أيضاً إعادة إنشاء جزء من ميدان الجامع، هذا فضلاً عن أعمال التخطيط الأرضي وصبغ أحجار الرصيف.

وأشار بلوان الى أنه استكمالاً لأعمال الصيانة في مدينة الذيد، وحفاظاً على السلامة المرورية وإدخال التحسينات والتطويرات اللازمة للطرق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، أنجزت إدارة صيانة الطرق أعمال صيانة ورفع كفاءة لشارع مستشفى الذيد القديم، مع أعمال صيانة للطبقات الإسفلتية وما يلزمها من علامات تخطيط أرضي.