المصدر: الامارات اليوم

استجابة

اهتم بنك دبي الإسلامي بملاحظة نشرتها «سكيك»، حول معاناة أحد القراء، بسبب مشكلات فنية في نظام الخدمة الهاتفية، حالت دون إتمامه عملية تسديد الفواتير عبر خدمة «الإسلامي أون لاين» كالمعتاد، إذ تلقى مساعدة فنية من الموظفين المعنيين، أسهمت في حل المشكلة.

كحول

أفاد مستهلكون بأن المادة الكحولية، المعروفة باسم «السبيرتو»، لا تتوافر في معظم الصيدليات، وأن المتوافر منها يباع بأسعار مرتفعة تقارب خمسة أضعاف السعر التقليدي، الذي كان متداولاً قبل أسابيع قليلة.

خدمة

اشتكى متعامل مع شركة «دو» من فرض رسوم زائدة على فاتورته الشهرية لخدمة الإنترنت المنزلي، بعد مرور عام على اشتراكه في الخدمة، بدعوى أن اشتراكه كان ضمن عرض مدته عام وانتهى، مشيراً إلى أن المندوب لم يخبره بذلك وقت اشتراكه.

ساحات

طالب سكان، في منطقة الخان بالشارقة، بفتح الساحات الفارغة المجاورة للأبراج، من أجل مساعدتهم في إيجاد مواقف لسياراتهم، خصوصاً بعد إغلاق عدد منها في الفترة الأخيرة، في وقت لم يجدوا فيه مواقف شاغرة لاستئجارها داخل الأبراج التي يقطنون بها.

محال

طالب مستهلكون منافذ البيع بمتابعة الحالة الصحية لموظفيها، خصوصاً من يتعاملون بشكل مباشر مع المستهلكين أولاً بأول، ورش عربات التسوق بالمعقمات، نظراً لسهولة نقل الأمراض عن طريقها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com