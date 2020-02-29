المصدر: الامارات اليوم

إجراءات

اشتكت مراجعة لمستشفى راشد في دبي عدم وضوح إجراءات التحويل لعمل صورة الرنين المغناطيسي، إذ رفض موظفو قسم الأشعة طلب تحويل طبيب المفاصل لها، بدعوى أن هذا الطلب يجب أن يتم عن طريق طبيب الأعصاب، ما أضاع وقت المريضة وحرمها الإجراء الطبي في وقته.

مواقف

دعا قراء في مدينة خورفكان إلى مخالفة الزائرين الذين يوقفون مركباتهم بشكل خاطئ في منطقة سد الرفيصة، على حساب زوّار آخرين، في المنطقة التي تشهد ازدحاماً مرورياً في نهاية الأسبوع، ما يجعلهم يتوقفون في الجهة المقابلة من السد، والترجل من المركبة والعبور عبر الحاجز الإسمنتي، رغم أن ذلك يشكل خطراً على أسرهم.

رقابة

دعا مستهلكون في إمارة الفجيرة الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة للحد من التلاعب في الأسعار، خصوصاً أن «المقاهي» التي تبيع المشروبات الساخنة والباردة، تتباين أسعارها بشكل ملحوظ من فترة لأخرى، وفقاً لحجم الإقبال.

مدرسة

اشتكى ولي أمر طالب مما سمّاه غياب التنظيم في إحدى مدارس الشارقة الخاصة، أثناء حصص الرياضة الخاصة بالصف الأول، إذ أصيبت ابنته في رأسها، بسبب جمع الطالبات الصغيرات مع الصفوف الأكبر.

فوضى

اشتكى سكان في المدينة العالمية من حالة الفوضى المرورية التي تشهدها المنطقة، وذلك لعدم توافر مواقف كافية، ولجوء السائقين إلى ركن المركبات بطريقة مخالفة، ما يمنعهم من تحريك سياراتهم، مطالبين بالإشراف على تنظيم حركة المركبات.

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