شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني في «يوم البيئة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في فعالية بلدية مدينة أبوظبي، التي أقيمت في جامعة زايد، بمناسبة يوم البيئة والصحة والسلامة، تحت شعار «حافظ على سلامتك وسلامة الآخرين».

وأفاد نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، العميد خلفان سلطان الكندي، بأن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بين الطلاب والكادر الأكاديمي والموظفين، لترسيخ الصحة والسلامة كأسلوب حياة.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، اهتمام شرطة أبوظبي بالمبادرات والشراكات الفاعلة التي تدعم البرامج المفيدة، والتي تحقق الأمان المجتمعي والصحي، وترفع من ثقافة الأفراد والوعي العام بالإجراءات الوقائية والصحة السلامة المهنية والبيئة.

وأوضح أنه تم تعريف الطلاب والزوار بالخدمات الأمنية والمجتمعية التوعوية التي تقدمها شرطة أبوظبي، حيث شاركت في الفعالية مديريتا الطوارئ والسلامة العامة وترخيص السائقين والآليات، كما قدمت مديرية المرور والدوريات محاضرات لنشر الثقافة المرورية واشتراطات السلامة والقيادة الآمنة، إلى جانب توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات التي يرتكبها البعض بلا مبالاة، والتي تسبب تشويهاً وأضراراً بيئية، وتنبيههم إلى عدم الانشغال عن القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتقديم نشرات توعية مرورية لدوريات السعادة. وقدمت إدارة الدفاع المدني توعية باشتراطات السلامة والوقاية، فيما أسهمت إدارة الخدمات الطبية بنشر الوعي الصحي والتثقيفي.

وذكر أن إدارة الشرطة المجتمعية عرضت فيديو توعوياً عن الاحتيال الهاتفي، لاتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية الاحتيالية، وتم توزيع نشرات إرشادية توعوية وكتيبات، استفاد منها نحو 5000 شخص، وشارك فريق أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» في عمليات التنظيم والتنسيق والتأمين.

وشاركت إدارة المشاريع الهندسية وقسم البيئة والصحة والسلامة المهنية بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالتوعية حول أفضل الممارسات في مجالات حماية البيئة، والتخلص من النفايات، والاستدامة والصحة والسلامة والتغذية.

كما شاركت في الفعالية إدارتا العمليات والتفتيش الأمني (K9)، وتفاعل الجمهور مع «روبوت الموروث الشرطي الآلي»، الذي يعمل على تعزيز ثقافة أهمية الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بأهمية الروبوتات الآلية في توعية أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافتهم الأمنية، واطلعوا على دوريات الشرطة القديمة، والزي القديم للشرطة، وقدمت فرقة الخيالة عروضاً نالت إعجاب الحضور، وخصصت منصة شرطية للاطلاع على خدمات الشرطة، ومنها خدمة أمان لتعزيز الوقاية من الجريمة.