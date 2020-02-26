محاكم دبي تطلق «ويّاك» في الأول من مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقامت محاكم دبي ورشة عمل تدريبية، حضرها نحو 150 ممثلاً عن مكاتب المحاماة المعتمدة، لتعريفهم بخدمة «ويّاك» التي ستتاح للجمهور في الأول من مارس المقبل، وتشمل سبع خدمات فرعية، تتيح من خلالها التواصل المباشر مع الإدارات المعنية بالقضايا من خلال تقديم طلبات متابعة، سواءً برقم الدعوى أو رقم الطلب، وذلك للتأكد من تنفيذ القرارات، وإبداء الملاحظات حولها، إضافة إلى خدمة ربط القضايا باسم المستخدم لجميع المستخدمين (باستثناء مكاتب المحاماة والخبراء)، وخدمات قسم شؤون رؤساء المحاكم، وبعض الخدمات الأخرى، ترجمةً للتوجهات الحكومية بشأن تقليل أعداد المراجعين لمراكز الخدمة، وتيسير وتسهيل وتقليل زمن إنجاز الخدمات.

وأفاد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، عبدالله أحمد الريس، بأن خدمة «ويّاك» ضمن باقة من الخدمات الجديدة التي ستطلقها محاكم دبي خلال العام الجاري، بهدف تذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، وتشمل الخدمة جميع الوحدات الإدارية المعنية بالقضايا في جميع الأفرع، وتسهم في رفع كفاءة العمل، وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة.

وقال رئيس قسم توجيه المتقاضين، شمس الدين البدوي، إنه تم تصميم خدمة «ويّاك» بناءً على احتياجات المتعاملين المتعلقة بوجود قناة إلكترونية موحدة من أجل متابعة تنفيذ القرارات، وإبداء الملاحظات على الطلبات، مع العلم بأن خدمة «ويّاك» ستتاح لجميع المشتركين في خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية، إضافة إلى إتاحتها من خلال قنوات خدمة أخرى (مركز الاتصال في محاكم دبي ــ مراكز العضيد).

وأشار إلى أن الخدمة ستظهر للمتعامل مراحل سير الطلب، حيث تم تحديد حالات (تحت المراجعة ــ جاري التنفيذ ــ طلب معلومات من المتعامل ــ مكتمل)، لإبقاء المتعامل على اطلاع بحالة الطلب حتى اكتماله.