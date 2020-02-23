المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مطبّات

طالب سكان في شارع الرويسي المتفرع من شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، بعمل مطبّات اصطناعية على وجه السرعة، لحماية المارة من السيارات التي تسير بسرعات عالية، خصوصاً مع وجود مدرسة على أحد جوانبه.

زحام

تسبب الجسر الذي تقيمه دائرة البلدية في عجمان، على شارع الشيخ خليفة بن زايد، المرحلة الثانية منه، إلى تحويل السير إلى حارة واحدة فقط أسفل جسر الراشدية، وهو ما خلّف ازدحاماً خصوصاً عند الساعة السادسة مساءً.

كلب

اشتكى قارئ يسكن في الشارقة، للجهات المعنية، قيام جار له بتربية كلب كبير في شقته، وقال إن صاحب الكلب يستخدم المصعد، ويتسبب في رعب الأطفال، فضلاً عن الإزعاج الناجم عن صوت الكلب.

طريق

طالب سائقون في منطقة الرملة بأم القيوين، دائرة الأشغال العامة، باستكمال تشييد طريق الخدمات المقابل لمركز شرطة السلمة، ضمن المشروع الذي نفذته قبل شهرين لتطوير طريق الخدمات لمصلحة السائقين وأصحاب المحال التجارية.

صيانة

طالب مستخدمون لطريق شارع الاتحاد، بإجراء صيانة للطريق عند المدخل المؤدي من عجمان إلى الشارقة، لافتين إلى وجود حفر ومطبّات، ما يتسبب في حوادث مرورية، فضلاً عن الإضرار بسيارات مستخدمي الطريق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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