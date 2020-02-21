خطة مرورية لتأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - المارات اليوم

تنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي خطة مرورية شاملة لتأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية في مرحلته الختامية بأبوظبي يوم 29 فبراير الجاري.

وأوضح العميد محمود يوسف مدير إدارة المراسم والمهام في المديرية أن سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية والذي يقام تحت اشراف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية،يعتبر حدثاً مهماً في أجندة السباقات العالمية مما يعكس ما وصلت اليه الدولة من تطور في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وفق أفضل الممارسات.

وذكر أن المرحلة النهائية للسباق بجزيرة أبوظبي و ستكون مسافة السباق نحو 132 كيلو متراُ ، بمشاركة نحو 140 متسابقاً من 20 فريقاً عالمياً، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية بأبوظبي ستقوم بتأمين خطوط سير السباق،والإشراف الميداني عليها،والقيام بإغلاق جزئي مؤقت لحركة السير والمرور على العديد من الطرق بجزيرة أبوظبي.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة للسباق ستنطلق في حوالي الساعة 12 ظهراً من جزيرة الريم في اتجاه السعديات الى جزيرة ياس ، شارع شاطئ الراحة ، وجسر المقطع ، وجامع الشيخ زايد ، شارع الخليج العربي باتجاه جسر القضاء الشرعي ، ومن ثم الى دوار الجوية ، وتقاطع الحراج شارع المرور ،والى شارع القرم باتجاه الخارج ، جسر الشيخ زايد ، الى مدينة خليفة أ ، ومن ثم الى جزيرة ياس والسعديات والى شارع حمدان ، مروراً بقصر الحصن ، و الى شارع الكورنيش نقطة النهاية "المارينا مول التجاري".

وأشار الى أن المديرية ستنفذ حملة توعية مرورية لجميع شرائح المجتمع ومحبي تلك الرياضة، لحثهم على الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ،وتشمل ارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، تزويد الدراجة بمصباح أمامي أبيض وخلفي أحمر اللون، ووضع لوحة خلفية عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، وعدم حمل أوزان تؤثر على توازن مستخدم الدراجة،و السير على طريق الخدمات والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، القيادة بحذر على مسارات المشاة لتجنب الاصطدام بهم، واستخدام المسارات المخصصة في المتنزهات والابتعاد عن المناطق المزدحمة.

ودعا السائقين الى ضرورة التعاون لإنجاح تلك الفعالية والالتزام بتعليمات عناصر المرور المتواجدين على الطرق لتوفير المسارات الآمنة للسباق ، بما يعزز ما وصلت اليه الدولة من مكانة ونهضة حضارية متقدمة ووجهة سياحية و رياضية عالمية أهلتها لتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.