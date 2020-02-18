«مساندة» تنفذ 15 مشروعاً لشرطة أبوظبي بـ808 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في 15 مشروعاً متنوعاً لصالح لشرطة أبوظبي، بـ808 ملايين درهم، مؤكدة أن العمل جارٍ طبقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تتضمن تشييد ثلاثة مراكز للدفاع المدني: الأول بمنطقة الفلاح في أبوظبي، والثاني في منطقة قصر البحر بأبوظبي، والثالث في منطقة الطوية بمدينة العين، إلى جانب بناء ثلاثة مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنى K9 للتفتيش الأمني - المرحلة الثانية، ومشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الأولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي، ومشروع تصميم وتشييد مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي (قصر السراب) في منطقة الظفرة، ومشروع إنشاء خمسة مستودعات مركزية بمدرسة الشرطة في الفوعة، ومشروع تشييد مبنيين للتدخل السريع في منطقة خليفة أ، والصدر بأبوظبي، ومشروع مبنى مدرسة الشرطة في مدينة العين - المرحلة الأولى، فضلاً عن مشروع تشييد مبنيين: الأول إداري والثاني خدمي، بالمدينة التدريبية في منطقة الحفار، ومشروع إنشاء مبنى المتفجرات والأسلحة في فلج هزاع بمدينة العين.

ويجرى العمل على إنجاز المشروعات الـ15 وفقاً للمعايير العالمية للأبنية الحديثة من حيث الخدمات الذكية والتصاميم العصرية المتطورة، والأبنية صديقة البيئة ذات المواصفات الصحية السليمة والموفرة للطاقة بشكل عام.

وأفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن العمل على إنجاز هذه المشاريع مواكب لمتطلبات العصر، خصوصاً توفير البيئة الملائمة للموظفين، والتي تحفزهم على الإبداع، كما روعي فيها التطبيقات المستدامة من خلال أبنية معزولة حرارياً، وتتمتع بخاصية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية.