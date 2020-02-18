حاكم الشارقة يكشف عن مشروعات تنموية في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن حزمة من المشروعات التطويرية والتنموية التي ستغير من المنطقة الوسطى تغيراً جذرياً على مختلف المجالات والأصعدة، من بينها مشروع منتزه بردي سفاري، بكلفة بلغت مليار درهم، وسيفتح أبوابه للزوار السنة المقبلة، ومنها مشروع الزراعة المحمية الذي سيوفر 1750 طناً من الخضراوات الصحية والنظيفة، وسيقام على مساحة 70 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع الألبان، الذي سيخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

وأكد سموه أن المنطقة الوسطى تتميز بثرواتها البيئية، وتنوعها الفطري والبيولوجي، وأن الجهود البيئية لإمارة الشارقة أسهمت في الحفاظ على التنوع البيئي والحياة الفطرية، وحماية الحيوانات من خطر الانقراض، مبيناً أن بنك بذور ومعشبة الشارقة بمدينة الذيد يحفظ سبعة ملايين بذرة لمختلف النباتات الصحراوية، كما تم الاحتفاظ بمثلها في المملكة المتحدة في حال تعرضت البذور للتلف.

وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح مبنى قناة الوسطى من الذيد، أمس، عن إنشاء مشروع أكاديمية العلوم بالمنطقة الوسطى، وتتضمن تخصصات عدة في مجالات الزراعة، وعلم البيطرة، وعلوم الصحراء، التي تُعنى بالحفاظ على الصحراء ومكوناتها من رمال ونباتات وحياة فطرية، وسيتم الانتهاء منها السنة المقبلة. وأكد سموه حرصه على الحفاظ على قيم وعادات المجتمع من الأمور الدخيلة عليها، وأن لكل قبيلة أو مجتمع عادات تميزها عن غيرها، مطالباً أفراد المجتمع بأن يبرزوا هذه العادات والقيم الأصيلة، وأن يفتخروا بها.

وبيّن سموه أن إمارة الشارقة سخرت كل الإمكانات لخدمة الإنسان والارتقاء به، واهتمت بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة والسعيدة لمواطنيها.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن قناة الوسطى من الذيد حظيت باهتمام كبير من سموه، وسخر لها كل الإمكانات المادية حتى تصل إلى المكانة المرموقة، وتكون أرقى محطة في الشرق الأوسط كله.

وأشار سموه إلى أن قناة الوسطى من الذيد تحظى بمتابعة كل أطياف المجتمع، ويحرص سموه على متابعة كل برامج القناة، وينبع ذلك من حرصه على الوقوف على رسالتها الإعلامية الهادفة، وتحقيق رؤيتها في الحفاظ على العادات والتقاليد من الاندثار أو التأثر بالتطور التكنولوجي السريع في مختلف مجالات الحياة ووسائل التواصل الاجتماعي. ويتميز المبنى بموقعه الاستراتيجي، كونه يطل على ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، رحمه الله، وحوله عدد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية والبيئية. وتفرد المبنى بتصميمه على شكل مثمن، روعي في إنشائه أن يكون وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية والبيئية والاستدامة، وتحيط به المسطحات الخضراء التي تتميز بها إمارة الشارقة، ويطل على نافورة على شكل دائري، للدلالة على دوائر وحلقات التآلف التي تربط بين أفراد المجتمع الواحد.

وشُيّد مبنى القناة على مساحة تبلغ 45 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 76 متراً، ووفر المبنى أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال المحطات التلفزيونية، ويضم المبنى العديد من القاعات والمكاتب الإدارية والفنية واستديوهات، إضافة إلى قاعات للمؤتمرات والاجتماعات والمكتبة، بكلفة إجمالية بلغت 180 مليون درهم.

حاكم الشارقة:

• «المنطقة الوسطى تتميز بثرواتها البيئية وتنوعها الفطري والبيولوجي».

• 7 ملايين بذرة لمختلف النباتات الصحراوية تحفظ في بنك بذور ومعشبة الشارقة.