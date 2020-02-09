34 إنذارا لمواقع إنشائية غير ملتزمة باشتراطات السلامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت بلدية أبوظبي أنها حررت 34 إنذاراً لمواقع إنشائية غير ملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة، وتسبب خطراً على سلامة العمال والمجتمع.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نظمتها في يناير الماضي، وشملت 145 موقعاً إنشائياً، بهدف التأكد من تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، وتوفير أعلى معايير السلامة.

ودعت البلدية شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمطورين إلى الإلمام والالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن تطبيق المعايير إلزامي نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامــة المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة.

وطالبت البلدية أصحاب الشركات التي لديها رافعات برجية بالالتزام بتوفير الاشتراطات والتصاريح، وعمل التدقيق اللازم من طرف ثالث للتأكد من سلامة رافعاتها.

وأكدت البلدية أن الحملة مستمرة، وهي من ضمن خطط إدارة البيئة والصحة والسلامة الهادفة إلى تقليل المخاطر في المواقع الإنشائية، وإلزام أصحابها بتوفير أعلى مستويات السلامة في الرافعات البرجية للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة العمال والمباني المجاورة، محذرة من أن تجاوز الاشتراطات البيئية والصحية من شأنه أن يسفر عن خسائر كبيرة سواء على صعيد سلامة الأفراد أو الممتلكات، متطلعة إلى تنمية حس المسؤولية والرقابة الذاتية والعمل مع البلدية لتوفير بيئة معيشية آمنة، وتوفير الاحتياجات اللازمة والمطابقة للوائح والقوانين والمقاييس المعمول بها في أبوظبي.