560 ألف مستفيد من التوعية المرورية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استفاد نحو 560 ألف شخص من التوعية المرورية التي نفذتها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، خلال العام الماضي، في أبوظبي والعين والظفرة.

وأفادت رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية، الرائد عائشة محمد الزعابي، بأن المحاضرات عُقدت ضمن خطة التوعية الاستباقية، الهادفة إلى تقليل المخالفات التي يرتكبها السائقون، وخفض نسبة الحوادث، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وذكرت أن خطة التوعية اشتملت على برنامجين، توعية استباقية، تم إعدادها وفق المؤشرات الإحصائية، استهدفت الشباب والسائقين في المؤسسات الحكومية وشركات النقل، والعمال في المؤسسات الإنشائية والجاليات الآسيوية، وسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة والأجرة، والطلاب، وتوعية لاحقة استهدفت معالجة المخالفات التي ارتكبها نحو 6000 سائق يعملون في ثماني شركات لمركبات الأجرة.

وأضافت أن التوعية اللاحقة شملت الوقوف بصورة مفاجئة لنقل أحد الركاب، وتغيير المسار من دون إشارة جانبية، وتجاوز السرعة، والتوقف وسط الطريق، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة.