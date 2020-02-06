«الوطني للتوظيف» ينطلق في «إكسبو الشارقة» الأحد المقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ22 الأحد المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء.ويقدم المعرض فرص توظيف للخريجين من أبناء الدولة في القطاع المصرفي والمالي على مدار أيامه الثلاثة.

وأكدت مؤسسات حكومية وشركات خاصة مشاركة في المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنها ستتيح باقة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ومساعدتهم على تحديد واختيار العمل الذي يتلاءم مع مهاراتهم وميولهم وضمان نموهم الوظيفي، فضلاً عن توفير مئات من فرص العمل الواعدة، خصوصاً في المؤسسات المصرفية والمالية التي تُعتبر الأكثر توظيفاً للخريجين، إذ ستستقبل المؤسسات طلبات الباحثين عن عمل والراغبين في الانخراط في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني، والرد على استفسارات زوار المعرض وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب.

ويتوقع أن يشهد المعرض آلاف الزائرين من مواطني الدولة للمنافسة في العديد من الوظائف، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والحصول على دورات تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات المهنية، سيعلن عنها بواسطة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.