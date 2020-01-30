شرطة أبوظبي تكرم عربيين لأمانتهما.. وإمرأة لإبلاغها عن واقعة سرقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرمت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية العربية ، تقديراً لأمانتهما بإعادة مبالغ مالية عثرا عليها وقاما بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة، وإمرأة من الجنسية الآسيوية، لتعاونها مع الشرطة ، بالإبلاغ عن واقعة سرقة.

وعبر مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي عن تقديره للمكرمين على مواقفهم، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم مثل هذه النماذج المشرّفة، والتي تسهم وبدوركبير في إيجاد روح المسؤولية المجتمعية والتعاون مع الجهات الشرطية للحد من وقوع الجريمة ، و فعل الخير مهما كان حجمه.

وسلم مدير قطاع الامن الجنائي المكرمين شهادات تقديرية وهدايا رمزية ضمن نطاق تعزيز السلوكيات الإيجابية وتقدير الأشخاص على أمانتهم وتعاونهم مع الشرطة، بحضور العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة ، والعقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية.

وأعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم للتكريم من قطاع الأمن الجنائي، مثمنين دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز أفراد المجتمع على التعاون الايجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة