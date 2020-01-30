15 ألف مواطن تقدموا بطلبات عمل في «توظيف 2020»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن منظمو معرض توظيف 2020 أن إجمالي أعداد زوّار المعرض الذي اختتم فعالياته أمس، بلغ نحو 15 ألفاً من المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاعات «الحكومي وشبه الحكومي والخاص»، فيما أفاد مسؤول منصة وزارة الداخلية بأن إحصاءات إدارة المعرض أكدت أن منصتهم كانت الأكثر استقطاباً للكوادر المواطنة الباحثة عن عمل، خلال أيام المعرض الثلاثة.

وتفصيلاً، اختُتمت أمس، فعاليات معرض «توظيف 2020»، الذي نظمته شركة «إنفورما ماركتز» على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد حضوراً لافتاً من الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرات الراغبين في العثور على فرص عمل متميزة أو تطوير مستوياتهم المهنية، وهو ما انعكس على إجمالي أعداد زوار المعرض خلال أيام انعقاده، والذي قارب 15 ألفاً من شباب المواطنين، الذين قدّموا سيرهم الذاتية وقابلوا عدداً من الجهات المشاركة بحسب المنظمين.

وشارك في المعرض هذا العام عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاتحاد للطيران، ومجموعة شركات إيدج، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة المسعود، وغيرها من الشركات الكبرى.

وشهد اليوم الختامي للمعرض إقبالاً متوسطاً من شباب المواطنين الباحثين عن فرص توظيفية، كانت الغلبة الملحوظة فيه للإناث اللائي انتشرن بين منصات التوظيف للاطلاع على الشواغر الوظيفية والتدريبية المتاحة، وتسجيل طلبات التوظيف.

فيما أفاد مسؤولو المنصات التوظيفية بالمعرض بأن الشركات والمؤسسات المشاركة وفّرت آلاف فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات، لدعم ملف التوطين، وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة في سوق العمل، موضحين أن عدد القطاعات التي توافرت فيها الوظائف بلغ 32 قطاعاً، أبرزها: الهندسة، الإدارة، الصحة والسلامة، تقنية المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الطيران، وغيرها من التخصصات الحيوية.

من جانبه قال مدير معرض «توظيف 2020»، تامر نحاس: «أكثر ما تميّز به معرض توظيف في نسخته الـ14 عن الدورات السابقة، هو حجم الشركات الكبرى المتميزة التي شاركت للمرة الأولى، منها مجموعة شركات إيدج التي تضم 25 شركة، قدمت فرص عمل في قطاعات متميزة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، وكذلك تخصيص المعرض لخدمة جديدة للبحث عن الوظائف عبر موقع إلكتروني خاص بالشواغر التي تعرضها الشركات المشاركة قبل وأثناء انعقاد المعرض».

وأكد أن المعرض قدم فرص عمل حقيقية للمواطنين، لافتاً إلى أن إدارة المعرض تشترط على الشركات والمؤسسات المشاركة أن تقدم الشواغر والبرامج التي ستعرضها قبل الموافقة على مشاركتها في المعرض، لضمان الجدية وعدم تضييع وقت المواطنين.

وأضاف: «هناك بالفعل شواغر واضحة، وتم تلقي آلاف السير الذاتية للمواطنين، كما تم عقد مقابلات فورية للبعض»، مشيراً إلى استمرار العمل الجاد في دعم ملف التوطين، وموجهاً الشكر لكل المؤسسات الكبرى التي شاركت في نجاح المعرض ودعم المواطنين الباحثين عن فرص عمل.

واستقطبت منصة وزارة الداخلية أكثر من 3000 باحث عن عمل، لتصبح بذلك أكثر أجنحة الشركات المشاركة استقطاباً للزوار.

وأوضح مسؤولو المنصة، أن اللجنة المنظمة أكدت لهم أن المؤشرات والاستطلاعات التي أجرتها مع زوار المعرض، بينت أن منصة وزارة الداخلية تعد أكثر المنصات استقطاباً للكوادر الوطنية والكفاءات الشابة المواطنة، مشيرين إلى أن الوزارة رصدت العديد من الوظائف ذات التخصصات الإدارية والميدانية الملائمة للمواطنين والمواطنات.

وأفاد مسؤولو منصة كليات التقنية العليا في المعرض، بأنهم خصصوا مساحة ضمن منصتهم لإجراء مقابلات عمل مباشرة مع المتقدمين بطلبات توظيف للعمل بالكليات، ممن يمتلكون المؤهلات المطلوبة للشواغر الوظيفية التي تم عرضها في المعرض.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الكليات عملت على تعزيز التوطين على المستوى الأكاديمي من خلال برنامج «هادف» المعني باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلفيات علمية مختلفة.

منح شاملة للطلبة المبدعين

أفادت مؤسسة الطاقة النووية بأن المؤسسة تقدّم برنامجاً للمنح الدراسية يسمى «روّاد الفضاء»، موضحةً أن البرنامج عبارة عن منح دراسية شاملة بنسبة 100% للطلبة المبدعين. وقالت: «يهدف البرنامج إلى تمكين مواطني الدولة من الحصول على فرصة تجعلهم من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والعملية في مجال الطاقة النووية للحصول على وظائف مختلفة في صناعة الطاقة النووية الناشئة في الدولة».

50 ألف وظيفة

أكد مسؤول في تطبيق يسمى «naukrigulf» أن التطبيق يساعد المواطنين الباحثين عن عمل على الاختيار من قاعدة بيانات التطبيق التي تضم أكثر من 50 ألف وظيفة مطروحة، من خلال 10 آلاف شركة، مبيناً أن مرحلة التسجيل تتم عبر إدخال صورة الهوية والسيرة الذاتية والبريد الإلكتروني، ولا تستغرق أكثر من دقيقتين.