بلدية الشارقة تزيّن الشوارع والميادين ب3.5 ملايين زهرة وتوزع 40 ألف شتلة

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تولي الزراعة اهتماماً كبيراً اتساقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالمسطحات الخضراء وتشجيع الزراعة حيث تمتاز الإمارة الباسمة بالرقعة الخضراء التي تزينّها أنواع مختلفة من الزهور، كما تحرص البلدية على تشجيع المواطنين على الزراعة المنزلية من خلال توفير شتلات بأسعار رمزية.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت سالم الطريفي أن البلدية تحرص على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة من خلال الزراعة التجميلية التي تزّين كل أرجاء المدينة تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث باتت الإمارة واحة غنّاء تزخر بالمسطحات الخضراء التي يتم الاعتناء بها وفق أفضل المعايير وأساليب الريّ المتبعة، كما وضعت البلدية من خلال قطاع الزراعة والبيئة خطة سنوية لزيادتها بنسبة 15%، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه المسطحات 18 مليون متر مربع.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية تعمل على تزيين الشوراع والميادين بأنواع مختلف من الزهور لتشكل لوحة فنية هندسية تعكس الذوق الرفيع والبعد الجمالي الذي يعكس المكانة الرفيعة للإمارة باعتبارها من اجمل المدن التي جعلت من الخضرة متنفساً يريح النفس وجسد مفهوم "ابتسم أنت في الشارقة" من خلال العدد الكبير من الزهور حيث قامت البلدية بزراعة أكثر من 3.5 مليون زهرة العام الماضي تتم زراعتها باستمرار باعتبارها زهوراً موسمية.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق تشجع المواطنين على الزراعة المنزلية من خلال توفير شتلات زراعية بأسعار رمزية بهدف التشجيع على الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء لما لها من أثر ايجابي على البيئة والجمال والصحة على كل من الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن البلدية وزّعت العام الماضي حوالي 40 ألف شتلة تم إكثارها في مشاتل حدائق بلدية مدينة الشارقة.

وأوضح أنه يمكن المواطنين الراغبين في الحصول على الشتلات الزراعية بعد تقديمهم صورة لخارطة المنزل وبطاقة الهوية، بحيث يستطيع المتقدم الحصول على 30 شتلة زراعية من نباتات الزينة بالإضافة إلى إمكانية اختيار خمس شتلات زراعية من نوع نباتات الفاكهة بسعر رمزي، كما يمكن الاستعانة بمسؤولي المشتل أو المهندسين المتواجدين فيه لإبداء الرأي حول كيفية الاعتناء بالنبات وغيرها من الاستفسارت الأخرى، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية من خلال زيارة المهندسين المختصيين بالبلدية إلى موقع الزراعة الخاص، وتعتبر هذه الزيارات من الخدمات المجتمعية التي تقدمها البلدية للمهتمين بالزراعة مجاناً.