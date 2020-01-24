«الشارقة للتعليم» والشرطة المجتمعية يطلقان «خذ قرارك»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، مبادرة «خد قرارك»، التي تعنى بإنشاء فرق شرطة مجتمعية في المدارس، بهدف إشراك عدد من طلبة المدارس في مهام عمل الشرطة المجتمعية ضمن إطار النطاق المدرسي.

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم أحمد محمد المري، بأن المبادرة جاءت في إطار التعاون المشترك مع مجلس الشارقة للتعليم، الشريك الاستراتيجي لشرطة الشارقة.

وأضاف أن مبادرة فريق الشرطة المجتمعية في المدرسة يهدف إلى تعديل السلوك الطلابي، وتعزيز الأمن والأمان في محيط البيئة التعليمية والتربوية، وذلك من خلال إشراك طلبة المدارس في مهام الشرطة المجتمعية، وإسناد بعض الاختصاصات لهم لتطبيقها داخل نطاق المدرسة.

وتابع المري أن إشراك طلبة المدارس في مهام العمل الشرطي، يعزز العمل الوقائي وسيلة فعالة في مجالات التوعية الأمنية، هذا بالإضافة إلى تنمية الجوانب المهارية لديهم من خلال التخطيط الذهني، وبناء الشخصية، ورفع الحس الأمني، وتنمية الروح الوطنية في نفس الطالب، وإشراكه في العمل ضمن الفريق الواحد، وزرع النظرة الإيجابية في التعامل مع الآخرين.