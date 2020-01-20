مخالفتان.. و8 بوابات.. و4 فئات معفاة من نظام "سالك"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

يترتب على خرق النظام الالكتروني للتعرفة المرورية في دبي المعروف باسم "سالك" نوعان من المخالفات، تسجل بحق المخالفين اثناء عبورهم من 7 بوابات تابعة للنظام، فيما يعفى 4 فئات من دفع الرسوم. وتسجل المخالفة بحق المركبة في حال عدم وجود رصيد كاف في الحساب، او عند العبور بمركبة تحمل لوحة غير مسجلة في نظام سالك، في وقت يعفى من الرسوم مركبات 4 فئات تشمل فئة حافلات النقل الجماعي وفئة مركبات القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، وفئة مركبات أصحاب الهمم، بالإضافة الى فئة مركبات مؤسسات الأعمال الخيرية والإنسانية.

ويضم النظام 8 بوابات تشمل بوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الصفا، وبوابة القرهود، وبوابة المكتوم، وبوابة نفق المطار، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب. وتبلغ رسوم التعرفة 4 درهم عند المرور كل مرة من البوابات المذكورة بينما تستحق التعرفة مرة واحدة بالنسبة لبوابتي الممزر في حال مرت المركبة مرتين في نفس الاتجاه خلال ساعة، كما تكون رسوم بوابة المكتوم مجانية بدءا من يوم الخميس الساعة 10 مساءا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

وتحرر مخالفه بقيمة 50 درهم في حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كاف في حساب سالك لتغطية رسوم العبور وعدم تعبئة الرصيد في غضون 5 أيام عمل من تاريخ وقت الرحلة، حيث تسجل مخالفة واحدة يوميا كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات عدة مرات خلال اليوم ذاته.

أما في حال عبور المركبة من بوابة سالك بدون بطاقة سالك مسجلة على نفس لوحة المركبة، ولم يتم شراء وتسجيل بطاقة سالك في غضون 10 أيام عمل فانه يتم تحرير مخالفة بقيمة 100 للمرة الأولى و200 درهم للمرة الثانية و400 درهم للمرة الثالثة، على ان يتم تسجيل مخالفة واحدة يوميا كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا عبرت المركبة عدة مرات خلال اليوم ذاته.

ويجب أن تثبت بطاقة سالك على زجاج المركبة الأمامي لترتبط عند تفعيلها ترتبط بحساب سالك المسبق الدفع. ويتم التعرّف على البطاقة الخاصة بالمركبة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) حيث يخصم 4 دراهم تلقائيًا من حساب سالك المدفوع مسبقًا في كلّ مرة تعبر فيه المركبة بوابة التعرفة.

وليس هناك حاجة للتوقف أو حتى تخفيف سرعة المركبة عند عبور إحدى بوابات سالك. فسالك هو نظام إلكتروني مصمّم بمهارة ويعمل بشكل آلي، ما يسمح لك بالقيادة من دون التوقف عند أيّ حواجز، أو محطات دفع الرسوم، أو بوابات على طرق دبي السريعة.