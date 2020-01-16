مجمعات «زايد للإسكان» لم تتضرر من الأمطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد برنامج زايد للإسكان أن المجمعات السكنية التابعة له على مستوى الدولة بحالة جيدة، ولم تلحق مساكن المواطنين فيها أضرار تذكر بسبب الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق الدولة أخيراً.

وعزا المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، المهندس محمد المنصوري، عدم تضرر المجمعات السكنية التي نفذها البرنامج للمواطنين بفعل الأمطار إلى الدراسات التي يعتمدها البرنامج لكل مجمع على حدة قبل البدء في تنفيذه، بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والجهات المحلية المختصة في كل إمارة، من حيث مناسيب المياه، والطرق، وجريان الأودية، وطبيعة الأرض التي يُنشأ عليها المجمع السكني. وأوضح أن البرنامج يضع في الحسبان نتائج هذه الدراسات عند تنفيذ مشاريعه الإسكانية، لتكون مناطق إنشاء المجمعات السكنية مناسبة لحياة المواطنين.