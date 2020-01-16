مشاريع إبداعية لــ «براند دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال تفقده المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على مجموعة جديدة من المشاريع والأعمال الإبداعية التي ينفذها «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع شركائه الرئيسين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

واستمع سموه لشرح قدمته مدير «براند دبي»، نهال بدري، حول المشاريع التي يعتزم براند دبي تنفيذها خلال العام الجاري في إطار رؤية سموه الرامية إلى تحويل دبي إلى متحف فني مفتوح، بما يسهم في تعزيز المكونات الجمالية والإبداعية للإمارة كمدينة تحتفي بالإبداع في جميع قوالبه وأشكاله، وتتكامل فيها ملامح الأصالة مع عناصر الحداثة.

واستعرضت بدري أهداف المشاريع في إطار استراتيجية «براند دبي» الرامية إلى تطوير وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تركّز على الجانب الإبداعي في قصة نجاح دبي وتطورها كمركز عالمي للإبداع والابتكار.