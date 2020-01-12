جريان الأودية في المنطقة الشرقية نتيجة الأمطار الغزيرة

المصدر: سمية الحمادي-الفجيرة

هطلت امطار على المناطق الشرقية من الدولة في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء تراوحت بين متوسطة وغزيرة وصاحبت الامطار هبوب عواصف ورياح قوية محملة بالغبار والأتربة، ما نتج عنه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وفي معدل درجات الحرارة.

ونتج عن سقوط الامطار تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة ما تسبب في بطء الحركة المرورية وبعض الحوادث البسيطة بسبب صعوبة الرؤية وتوقف عدد من المركبات بسبب دخول مياه الامطار فيها.

وسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت لمدة تجاوزت 3ساعات متواصلة إلى جريان الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، مسببةً شللاً في حركة المرور، كمنطقة وادي سهم والفرفار إلى جانب تجمع المياه في الدوارات والشوارع الرئيسة والفرعية والمناطق السكنية، إذ سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد كمية الأمطار في مناطق عدة، التي سجلت منطقة الفرفار الجبلية أعلى نسبة وهي 88.8ملم و 48.6ملم في ميناء الفجيرة، و28.1 ملم في مدينة خورفكان، و63.9 ملم في مسافي،

وفي مدينة الطويين 57.2 ملم، فيما سجلت منطقة ضدنا 36.4 ملم ومدينة كلباء 28.3.

وشهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات وفي الأماكن المنخفضة. فيما بادرت شرطة الفجيرة والدفاع المدني الى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

وفي مدينه كلباء، راوحت الأمطار بين المتوسطة وغزيرة وجريان الوديان في المنطقة، كما شهد طريق وادي الحلو سقوط أمطار قدرت ما بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الوادي الرئيس ،وتم تنظيم حركة المرور بهدف تأمين حركة المركبات في المنطقة وحفظ السائقين من التعرض لحوادث الانجراف أو الغرق ، كما تدعوا شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها بعض مدن امارة الشارقة.

إلى ذلك، أكد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، أن إدارته نشرت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، فرقها والآليات المخصصة لسحب مياه الأمطار المتراكمة للتعامل الفوري مع جميع الأضرار التي خلفتها الأمطار، مشيراً إلى أن فرق البلدية تمكنت من سحب المياه المتراكمة القريبة من المناطق السكنية ومنها من الدخول ، فيما نجحت تناكر البلدية بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة في سحب المياه التي تراكمت في الشوارع والدوارات.

وأكدت فرق بلديات المنطقة الشرقية والجهات المسؤولة من تكثيف جهودها باستخدام المعدات والعمال للسيطرة على تراكم مياه الأمطار ، والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق السكنية والمحال التجارية.

ودعت قيادتا شرطة الفجيرة والشارقة أفراد الجمهور نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية من الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السدود والوديان ومنع الأطفال من اللعب في مناطق تجمعات المياه والسيول، كما دعت السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة.