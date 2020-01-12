على مكتب المسؤول

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«طرق دبي»

نطالب نحن مرتادي طريق الليسيلي الجديد في إمارة دبي، المؤدي إلى منتجع باب الشمس، المسؤولين بهيئة الطرق والمواصلات، بوضع سياج على طرفي الطريق، لمنع دخول الجمال السائبة من المنطقة إلى الطريق، إذ إن الطريق يعد من الطرق الحيوية والسياحية، ويرتاده السياح، وليلاً نرى جمالاً على الطريق في بعض الأحيان.

(أبومحمد)

بلدية المدام

نعاني نحن السكان في منطقة المدام، والسائقين على طريق دبي - حتا، في الشارقة، قيام أشخاص بقطع الطريق بطريقة قد تسبب حوادث، ونناشد مسؤولي بلدية المدام بإنشاء حواجز وإلزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة.

(أبوراشد)

المراكز التجارية

اقترح سكان إنشاء غرف خاصة بالمدخنين في المراكز التجارية الكبرى، حيث إن البعض لا يحترم المتسوقين، ولا يتقيد بالقوانين، ويدخّن في أروقة المركز التجاري، دون مراعاة لوجود من يزعجهم التدخين، ما يسبّب إزعاجاً للمتسوقين، وطالبوا المراكز التجارية الكبرى، بالنظر في هذا المقترح.

(أبوفادي)