إغلاق كلي وجزئي لطرق برأس الخيمة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة ومصباح أمين - رأس الخيمة

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، خلال الأيام الماضية، في تضرر مناطق عدة، وإغلاق طرق ومسارب، ووضع تحويلات مؤقتة للمركبات، لضمان انسيابية المرور، وحرصاً على السلامة العامة.

وتفصيلاً، تضررت مناطق الفحلين وغليلة والخران وشعم وبعض المزارع في المناطق الشمالية وطرقات حيوية في إمارة رأس الخيمة، نتيجة حدوث تجمعات مائية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة.

كما تضررت مقبرة غليلة شمال الإمارة، حيث غمرتها المياه بالكامل.

وأعلنت شرطة رأس الخيمة، الخميس الماضي، إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس، كما أعلنت عن إغلاق ستة طرق حيوية بسبب انهيار بعضها نتيجة الأمطار الغزيرة، ووجود عوائق لحركة المركبات.

وأكدت إغلاق طريق أذن (وادي العيم)، بشكل كامل، لاحتمال تعرضه لانهيار، وإغلاق كل من شارع الشهداء وطريق وادي البيح (المؤدي إلى جبل جيس)، والطريق المؤدي إلى جسر الخران، قرب حديقة صقر، نهائياً. وقررت إغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة الفلية السكنية، والطريق المؤدي إلى وادي نقب بمنطقة الفلحين، جزئياً.

كما هطلت أمطار على المناطق الشرقية من الدولة في الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء، راوحت بين المتوسطة والغزيرة، ونتج عنها تجمع برك مياه، وبطء الحركة المرورية وبعض الحوادث البسيطة.

وتسببت الأمطار في جريان الأودية في مناطق جبلية، كمنطقة وادي سهم والفرفار إلى جانب تجمع المياه في دوارات وشوارع ومناطق سكنية.

وشهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات وفي الأماكن المنخفضة. وبادرت شرطة الفجيرة والدفاع المدني بتنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.