«طرق دبي» توقف رحلات الفيري مؤقتاً

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أوقفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلات الفيري مؤقتاً، تحسباً لوقوع حوادث أو أضرار، كما أغلقت معاهد التدريب على قيادة المركبات، وعمليات الفحص الفني في مركز تسجيل المدينة العربية، بسبب دخول المياه إلى حارات الفحص الفني.

وأوقفت أيضاً عمليات الفحص الفني في مركز تسجيل البرشاء بسبب عطل كهربائي ناتج عن الأمطار.

وحذرت الهيئة عملاءها من تأخر متوقع في خدمات الحافلات وخدمات التاكسي في مطار دبي الدولي، بسبب تجمع المياه في شوارع محيطة بمرافق المطار.

وتسببت الأمطار أسفل الجسر الأول على شارع الشيخ زايد، في تحويل الحركة إلى شارع المركز المالي في الاتجاهين، وتحويل حركة المرور إلى شارعي طرابلس والخوانيج، للتوجه إلى شارع الإمارات، إثر تجمع المياه في شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة.

ووفقاً للهيئة، التي واكبت السائقين ومستخدمي الطرق بتغريدات عن تطورات الوضع وحركة فتح الطرقات، فقد أدى وجود تجمعات مائية في شارع الشيخ زايد بالقرب من دبي باركز آند ريزورتس باتجاه الشارقة إلى عرقلة حركة المرور.

وطُلب من السائقين استخدام طرق بديلة مثل شارع سيح شعيب، للتوجه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، أو شارع الإمارات.

مطارات دبي تتأثر بالحالة الجوية

أثرت الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، ويصاحبها هطول أمطار شديدة، في بعض عمليات مطار دبي الدولي.

وأكدت مطارات دبي، أمس، أنها تعمل ما بوسعها لاستعادة العمليات كامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، مع توقع تأخير في بعض الرحلات، وإلغاء رحلات أو تحويلها إلى مطار دبي وورلد سنترال، داعية العملاء إلى التواصل مباشرة مع شركة طيرانهم للبقاء على اطلاع على آخر تطورات رحلاتهم، ومراعاة الوقت الكافي للوصول إلى المطار.