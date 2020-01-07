«حافلة مجتمعية» في أبوظبي تقدم أنشطة توعوية وثقافية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، ممثلاً لدائرة البلديات والنقل في البلدية، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبدالله جاسم بن كلبان، اتفاقـية شراكة، بشأن «تمويل حافلة مجتمعية»، تختص بالتوعية والبرامج المجتمعية المختلفة، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الجانبان تجاه المجتمع بكل فئاته.

وتعمل الحافلة على دعم الفعاليات والخدمات المجتمعية، والتواصل مع أفراد المجتمع بشكلٍ فعال ومبتكر، لتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال تقديم أنشطة وبرامج وفعاليات توعوية وترفيهية وثقافية.

وتعمل بلدية أبوظبي، وفق بنود الاتفاقية، على إشراك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية المصاحبة للحافلة، ووضع شعارها بصفتها شريكاً مجتمعياً واستراتيجياً على الموقع الإلكتروني للبلدية، ضمن الشركات والجهات المسهمة في مجال المسؤولية المجتمعية، وإشراكها في ملتقى المسؤولية المجتمعية السنوي، وتحديد خطة الفعاليات المجتمعية المشتركة بين الطرفين، والخاصة بالحافلة المجتمعية.

وتعمل البلدية على تعزيز الشراكة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع، والتميز والاستدامة في تقديم الخدمات والفعاليات المجتمعية، وتسعى من خلال إدارة عمليات خدمات المجتمع للتفاعل، وإشراك أفراد المجتمع، حيث تقوم سنوياً بتنظيم وتنفيذ عدد من الفعاليات المجتمعية، والمشاركة مع الجهات الخارجية للتواصل وإسعاد المجتمع بطرقٍ إبداعية مبتكرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين البلدية والشركة، والعمل جنباً إلى جنب لخدمة المجتمع المحلي، من خلال التعاون على توفير حافلة مجتمعية تختص بالتوعية والبرامج المجتمعية المختلفة.

كما يسعى الطرفان لتحقيق ما تتضمنه الاتفاقية، على تفعيل الحافلة وتعزيز دور كلا الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، والمشاركة في وضع خطة إعلامية بينهما، للإعلان والترويج عن الفعاليات المجتمعية المصاحبة للحافلة.