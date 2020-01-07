«مالية الوطني» تستكمل مناقشة سياسة «المعاشات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

وقال رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، إن اللجنة استكملت مناقشة الموضوع الذي تمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر، وهو من الموضوعات المتبقية من الفصل التشريعي الـ16، حيث تم اعتماد ومناقشة تقريرها حول الموضوع الذي يتضمن العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة المواطن، تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني الاتحادي، لمناقشته في جلساته القادمة واعتماده.

وأكد أن الموضوع يهم شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما المتقاعدين.