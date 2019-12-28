بلدية مدينة أبوظبي تنفذ خطة متكاملة لإزالة العشوائيات الزراعية في جزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، خطة متكاملة لإزالة العشوائيات الزراعية في جزيرة أبوظبي تمتد حتى يونيو من العام المقبل 2020، تستهدف من ورائها تخليص المدينة من جميع أشكال الزراعات العشوائية التي من الممكن أن تضر بالمشهد الحضاري للمدينة.

يأتي تنفيذ هذه الخطة انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير بيئة صحية وعصرية آمنة لكل سكان مدينة أبوظبي، والتحسين والحفاظ على مظهرها الحضاري العام بشكل يعزز جوانب الأمن والسلامة فيها وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز سبل التواصل مع أفراد المجتمع للقيام بواجبهم المجتمعي نحو مدينتهم وتأصيل روح التعاون والتكامل بين البلدية والجمهور.

وكانت بلدية مركز المدينة قد بدأت حملة شاملة لإزالة العشوائيات الزراعية التي قد تشكل عائقاً لحركة المشاة والمركبات، وذلك تفاعلاً واستجابة لآراء عدد من سكان مدينة أبوظبي حول تراكم بعض النفايات العشبية وتزايد النباتات غير النظامية، التي قد تكون سبباً لانتشار الحشرات والقوارض، أو قد تتسبب في خلق بيئات غير آمنة لا تتماشى مع المظهر الحضاري الذي تتمتع به المدينة ومرافقها العصرية المتطورة.

وعملت بلدية مركز المدينة على إزالة الأشجار والأعشاب العشوائية في أحواض شرق 14، 15، 16، 1/16، 2/16 وحوض شرق 34/2 وحوض شرق 40، حيث تمت إزالة 95% من العشوائيات الزراعية المشوهة للمظهر العام في منطقة البطين ومناطق متفرقة أخرى بجزيرة أبوظبي.

كما يتم العمل حالياً على إزالة العشوائيات الزراعية من منطقة المشرف أحواض غرب 1/2، 24/3، 24/24، حيث بلغ عدد النباتات التي تمت إزالتها حتى الآن 595 شجيرة، و145 شجرة جافة ومشوهة، و6146 متراً مربعاً من الأعشاب، و1578 شجرة مختلفة الأنواع.

وتؤكد البلدية أن هذه الخطة مستمرة حتى يونيو من العام المقبل 2020، وتهيب بالجمهور الكريم التعاون مع مفتشيها والتفاعل بشكل دائم ومستمر معها عبر قنوات التواصل المخصصة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام الهواتف المخصصة لذلك، من أجل التبليغ عن أماكن العشوائيات الزراعية التي قد يرونها في أي منطقة، وذلك من أجل التعامل الفوري معها والحفاظ على بيئة أبوظبي صحية وآمنة، لينعم المجتمع ببنية تحتية مثالية ومرافق عامة متناسقة وخدمات بلدية ذات كفاءة عالية.