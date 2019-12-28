المصدر: الامارات اليوم

طرق

اشتكى سائقون، وجود طرق جانبية غير ممهدة، في إمارة عجمان، ساء وضعها بعد الأمطار الأخيرة، وطالبوا بلدية عجمان بسفلتتها وإصلاح العيوب الظاهرة فيها.

مواقف

يواجه سكان في أبوظبي، صعوبات فنية في تجديد تصاريح المواقف عبر الموقع الإلكتروني، داعين الجهات المعنية إلى تبسيط الإجراءات.

اكتظاظ

تشهد المراكز التجارية في دبي اكتظاظاً لافتاً بالزوّار منذ أيام، تزامناً مع موسم الأعياد ونهاية العام، ودعوا إدارات تلك المراكز إلى تقليص أعداد المواقف المدفوعة، وقالوا إنها كثيرة، وآخذة في الازدياد منذ فترة، وتكون على حساب المواقف المخصصة لبقية الزبائن.

رقابة

يلجأ أشخاص للتنزه برفقة كلابهم فوق المسطحات الخضراء في الحدائق الفرعية، المنتشرة في منطقة واحة دبي للسيليكون، على الرغم من التعليمات الصادرة من البلدية، التي تحظر هذا الأمر، وطالب آخرون بتشديد الرقابة تطبيقاً لمعايير السلامة العامة.

إنذار

اشتكى سكان في العديد من المناطق السكنية، صدور أصوات أجهزة الإنذار في بعض المركبات، بأوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاجهم، داعين أصحابها إلى مراعاة هذا الأمر، خصوصاً أن هذه الأجهزة تشتغل عادة بسبب القطط السائبة.

تسوّق

اشتكى قارئ قيام أحد مواقع البيع الإلكترونية المعروفة بخصم قيمة حقيبة رياضية طلبها نجله، ثم اعتذر الموقع عن إتمام البيع لعدم توافر المنتج، ولم يردّ ثمنها، رغم مرور ما يزيد على شهر حتى الآن.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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