المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

مبادرة

أرسلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رسائل نصية إلى مشتركيها، تفيدهم بإطلاق مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة»، وتطلب منهم استخدام الخدمات الذكية، وتقديم طلباتهم من خلالها، والتمتع بتجربة سهلة وسريعة من دون رسوم إضافية.

جسر

طالب سكان في عجمان الجهات المختصة بإنشاء جسر لعبور المشاة في المنطقة الواقعة بين منطقتي النعيمية والمناطق الصناعية، على طريق الاتحاد الرابط بين عجمان والشارقة، لتسهيل حركة عبور المشاة في هذه المنطقة.

مدرسة

طالب ذوو طلبة بمدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة إدارة المدرسة بإيجاد حلول لمشكلة عدم تصريف مياه الأمطار، لافتين إلى أن أبناءهم الطلاب يجدون صعوبة كبيرة في الدخول إلى المدرسة أو الخروج منها عند هطول الأمطار، نظراً لضعف مصارف المياه في هذه المنطقة.

إضاءة

قال سكان في منطقة أبوشغارة بالشارقة إن بعض الطرق الداخلية بالمنطقة تعاني ضعف الإضاءة، مطالبين بضرورة زيادة أعمدة الإضاءة بتلك الطرق، خصوصاً أن المنطقة تمتاز بزيادة الكثافة السكانية.

بنايات

أعرب سكان في منطقة الوصل بدبي عن استيائهم من قيام أشخاص بالكتابة على جدران البنايات، معتبرين ذلك تشويهاً للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حافلات

اشتكى ركاب لحافلات في دبي من تكرار تأخر الحافلة رقم «سي 14» على خط النهدة - الصفا، مشيرين إلى أن هذا التأخر يتكرر منذ نحو شهر.

تدخين

شكا سكان في أكثر من منطقة انتشار تدخين عمال وموظفي شركات للسجائر عند مداخل البنايات وفي محيطها، ورمي أعقابها في الطريق العام، مطالبين بتشديد الرقابة، وتوقيع الغرامة على المخالفين للتعليمات التي تحظر هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com