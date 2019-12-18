الذكاء الاصطناعي يتحكم في إشارات المرور برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة، في رأس الخيمة، استبدال إشارات المرور الرقمية القديمة بأخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتحكم في فتح الإشارات المرورية والتحويل من اللون الأحمر إلى الأخضر، حسب عدد المركبات عند كل إشارة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، المهندس أحمد السيد بان، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تولت تركيب سبع إشارات مرورية جديدة، خلال الفترة الماضية، تعمل بالذكاء الاصطناعي، مزودة بكاميرات تحتوي على حساسات مهمتها رصد عدد المركبات عند التقاطعات المرورية، وفتح الطريق حسب ازدحام المركبات.

وأوضح أنه سيتم استبدال 10 إشارات رقيمة قديمة بإشارات ذكية، خلال العام المقبل، لتصبح جميع التقاطعات المرورية في رأس الخيمة ذكية، لافتاً إلى أن أبرز التقاطعات الحيوية تعمل في الوقت الحالي بالذكاء الاصطناعي، منها تقاطع المنار مول، وراك مول، إضافة إلى خمس إشارات مرورية على طريق شارع المنتصر.

وأضاف أن استبدال الإشارات جاء بهدف تأهيل ورفع كفاءة التقاطعات والإشارات المرورية. وأشار بان إلى أنه تم وضع خطة لاستبدال الإشارات القديمة بأخرى حديثة ذكية، مقاومة للأمطار الحرارة، وتركيب كابلات لا يمكن قرضها أو إتلافها، من أجل الحفاظ على السلامة المرورية عند التقاطعات.

وأوضح أن الحساسات الذكية الموجودة في كاميرات الإشارات، ترصد الطرق الخالية والمزدحمة، وتغير لون الإشارة وفق كثافة المركبات وتفتح المجال أمام المركبات للعبور.

وذكر أنه في حال عدم وجود مركبات، فإن الإشارة ستبقى على اللون الأحمر، لحين وصول مركبات فتتحول إلى اللون الأخضر.