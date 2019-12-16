أنظمة مراقبة إلكترونية لتنظيم المواقف بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنها تعمل على تطوير أنظمة مراقبة وتنظيم المواقف بالإمارة، إضافة إلى دراسة آلية تحويل المواقف التقليدية إلى ذكية، وذلك لمواكبة التطورات على مستوى الدولة، وتوفير خدمات مرنة للمتعاملين بجودة عالية.

وتفصيلاً، كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة المخالفات الخاصة بالمواقف العامة في الإمارة بدأت في النزول، ونسبتها تقل عن السنوات الماضية، وذلك نتيجة لتوعية المتعاملين بالخدمات المتوافرة في تطبيق «موقفي» والحملات الإعلانية في معارض نوافذ عجمان.

وأوضحت أن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط من شأنها توفير طرق منوعة لحجز المواقف، وذلك عن طريق الحجز التقليدي «أجهزة المواقف» والطرق الذكية عن طريق تطبيق «موقفي» والحجز عن طريق الرسائل النصية، مشيرة إلى أن هذه القنوات أدت إلى تقلص المخالفات بسبب سهولة حجز المواقف على مدار الساعة طوال اليوم.

وبينت أن مراقبي المواقف يعملون على متابعة التزام مستخدمي المركبات خلال فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء، وتكون المواقف مجانية يوم الجمعة وبالإجازات الرسمية التي تحددها الجهات المعنية بالدولة.

وأفادت بأنها تعمل على تطوير أنظمة مراقبة وتنظيم المواقف بالإمارة، إضافة إلى دراسة آلية تحويل المواقف التقليدية إلى ذكية، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في الإمارة التي تشهد حركة دائمة في شوارعها على مدار الساعة، ما يستوجب إيجاد مواقف نظامية باستمرار تواجه ظاهرة استخدام المواقف بشكل عشوائي واستغلالها فترات طويلة.

وأشارت إلى أن تطوير إجراءات المواقف المدفوعة بعجمان وتطوير أنظمة المراقبة سيعملان على رصد المخالفات في المناطق التي فيها مواقف خاضعة للرسوم.