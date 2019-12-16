38 مليون متر مربع مساحات خضراء في دبي

المصدر: محمد عبد العاطي- دبي

أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي المساحات الخضراء المزروعة تحت إشراف بلدية دبي وصل إلى 38 مليوناً و279 ألفاً و532 متراً مربعاً بحلول نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ36 مليوناً و186 ألفاً و106 أمتار مربعة نهاية يونيو من العام الماضي، أي بزيارة بلغت نحو مليوني متر مربع.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن البلدية ومركز دبي للإحصاء إلى ارتفاع عدد الأشجار والشجيرات المزروعة في نهاية يونيو الماضي إلى أربعة ملايين و703 آلاف و814 شجرة مقارنة بأربعة ملايين و311 ألفاً و232 شجرة في نهاية يونيو من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الزهور والنباتات إلى مليون و771 ألفاً و486 زهرة، مقارنة بمليون و684 ألفاً و255 زهرة في نهاية يونيو العام الماضي.

وأفادت بأن عدد أشجار النخيل المزروعة ارتفع ليصل إلى 45 ألفاً و943 نخلة، مقارنة بـ45 ألفاً و560 نخلة في نهاية يونيو العام الماضي.