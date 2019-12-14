المصدر: الامارات اليوم

مواقف

يعاني زوّار دار أوبرا دبي قلة عدد المواقف المجانية المتاحة لهم، وقالوا إنهم يعانون الأمرين للحصول على موقف، مشيرين إلى أنهم واجهوا أيضاً مشكلة عدم قبول أجهزة الدفع لبعض أنواع العملات لتسديد رسوم المواقف المدفوعة.

عروض

لاحظ مستخدمون لتطبيق «سمايل»، التابع لشركة «اتصالات»، تراجع مستوى العروض المقدمة لهم، وضعف التخفيضات لدى عدد من المحال التجارية والمراكز الخدمية، مقارنة بما كان يحصل في السابق.

مطعم

وفّر أحد أكبر المطاعم بإمارة الفجيرة، أحذية خاصة تناسب الأجواء الماطرة، للعاملين فيه، لتمكينهم من مواصلة عملهم، في تسلم الطلبات من الزبائن، على الرغم من تراكم مياه الأمطار على أطراف الشوارع.

نظافة

اشتكى سكان الأبراج المقابلة لمسرح الشارقة بمنطقة المجاز، مخلفات سائقي المركبات التي تصطف في الساحات الترابية، مطالبين بتوفير المزيد من الحاويات، أو إيجاد حلول تكفل الحفاظ على المشهد الحضاري للمنطقة ونظافتها.

شارع

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة تقع مقابل سيتي سنتر الفجيرة، بوضع حواجز تمنع عبور الطلبة من الشارع الرئيس ذي الاتجاهين، مشيرين إلى خروج بعضهم من المدرسة خلال فترة الامتحانات، وفي أوقات مختلفة، قاصدين المركز التجاري.

بنك

طالب متعاملون مع بنك دبي الإسلامي بزيادة عدد الموظفين في فرع «الكنز مول» الموجود في عجمان، وذلك لما يشهده من كثافة في عدد المراجعين بشكل يومي، واضطرارهم إلى الانتظار فترات طويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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