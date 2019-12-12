المصدر: الامارات اليوم

عبور

قالت قارئة إنها كادت تدهس ثلاثة أطفال، ظهروا أمامها فجأة، نتيجة قيام والدهم بإنزالهم في وسط الشارع العام أمام المدرسة، وفي غير المناطق المخصصة للعبور، وتركهم يمرون من خلف سيارته، مطالبة الآباء بالانتباه لخطورة هذه التصرفات.

ازدحام

وجد مئات السائقين أنفسهم محشورين، أمس، في طريق مزدحم ومغلق، وهم يحاولون القدوم من الشارقة إلى دبي، عبر الطريق المحيط ببحيرة الممزر، إذ حاول الكثيرون منهم الالتفاف والعودة من حيث أتوا، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق فتحة الدوران التي تقع قبالة مدرسة فكتوريا، وأجبروا على الدخول في ازدحام استغرق وقتاً طويلاً قبل أن تخف حدته.

أمطار

طالب سكان في أبوظبي بإلزام شركات الصيانة بتنظيف واجهات المباني السكنية بعد الأمطار الغزيرة، خلال فترة زمنية محددة، إذ يؤثر مشهد آثار الأمطار على نظافة الجدران وواجهات الزجاج ويضر بجمالية المدينة.

أطفال

لاحظ قراء أن بعض الآباء والأمهات يسمحون لأطفالهم بإخراج رؤوسهم من فتحات مركباتهم أثناء سيرها على الطرق، خصوصاً هذه الأيام التي تشهد فيها الدولة أجواء شتوية، على الرغم من خطورة هذا السلوك على الأطفال أنفسهم.

مدخل

طالب زوّار لـ«نخيل مول»، الذي افتتح في نهاية الشهر الماضي، في نخلة جميرا، بتخطيط مسار الدخول إلى مواقف المول الذي يتسع لأكثر من مركبة، مشيرين إلى أن ذلك يعد ضرورياً لضمان السلامة المرورية خلال العبور.

أدوية

استغرب متعامل مع أحد المستشفيات في الدولة، من عدم استخدام موظفي الصيدلية قفازات أثناء قيامهم بتفريغ الأدوية من المعلبات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه شاهد الصيدلي يقوم بتفريغ الأدوية على المنضدة ونقلها مباشرة بيده إلى علبة أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com