المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

طريق

شكا زوار مجمع «أي إم جي» وعورة الطريق في المخرج، إذ لا يوجد سوى مخرج واحد يؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، والطريق غير ممهد، وفيه الكثير من الحفر العميقة التي تلحق الضرر بالمركبات.

تكييف

شكا زوار مول الإمارات تعطل التكييف في الممر المؤدي إلى ردهة المصاعد في الطابق الثالث أياماً عدة، ما جعل الممر مرتفع الحرارة، وأدى إلى إزعاج المتسوقين، خصوصاً أن فترة انتظار المصاعد تطول إلى دقائق في أوقات الذروة.

ترويج

اشتكى أفراد من الجمهور زيادة الاتصالات من الشركات التي تقدم عروضاً ترويجية بإلحاح، سواء من البنوك أو شركات الاتصالات، أو حتى من قبل مندوبين عن النوادي التي تعرض على الناس اشتراكات سنوية ببعض المزايا، متسائلين عن إمكانية منع تداول أرقام الجمهور، والتوقف عن تلقي هذه الاتصالات.

عروض

لاحظ متسوقون أن العلامات التجارية لا تقوم بوضع خصومات على الحقائب الصادرة حديثاً، علماً بأن شراء الحقائب نفسها عن طريق الموقع وخلال فترة العروض يخضع للخصومات، وعندما سألت متسوقة عن الفرق بين الشراء من المتجر وعبر الموقع، كان الجواب من الموظفة بأنه لا يتم منح الزبون كفالة لمدة سنة على الحقيبة عند شرائها بالخصومات عبر الموقع، ما دفع إلى التساؤل عما إذا كان قانون حماية المستهلك يسمح بمثل هذا الفعل.

مشاة

لاحظ قارئ في عجمان عدم وجود منطقة مخصصة لعبور المشاة في شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، فيما تتكرر محاولات مرتادي «البر» للعبور إلى الجانب الآخر من الطريق بصورة تشكل خطراً على حياتهم، والتسبب في حوادث مرورية، خصوصاً أن سرعة الطريق المحددة تصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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