بلدية الشارقة تنسّق مع «دائرة الإسكان» لتوفير 4400 منحة سكنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت بلدية الشارقة، منذ صدور قرار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير 4400 منحة سكنية، بوضع الخطط اللازمة للإسهام في إنجاز المشروع، وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة لتنفيذ القرار الذي أعلن عنه صاحب السموّ حاكم الشارقة، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري للإمارة كمكرمة من سموّه للمواطنين.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، المهندس خليفة السويدي، أن «البلدية قامت على الفور بالتنسيق مع دائرة الإسكان للبدء في وضع الخطط اللازمة، وتصميم مخططات المشروع، واختيار النظام الإنشائئ المناسب، الذي يحقق الكفاءة وسرعة الإنجاز، ثم تجهيز الكادر المناسب للإشراف على تنفيذ المشروع، والحرص على سهولة الإجراءات، وضمان مستوى الجودة، وتقديم كل الخدمات الهندسية من البلدية لإنجازه في الوقت المناسب الذي حدده صاحب السموّ حاكم الشارقة».