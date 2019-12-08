طقس غائم مع تشكّل سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت مناطق مختلفة من الدولة مساء أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة، فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً بوجه عام مع وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

كما توقّع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية /‏‏‏‏ 20 - 38 كم/‏‏‏‏ ساعة تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏ ساعة أحياناً، خصوصاً مع نشاط السحب.

وتوقّع أن يكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع سحب ركامية، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:15، ويكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع تكون سحب ركامية، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 07:01، والجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:30.

إلى ذلك ناشدت شرطة أبوظبي السائقين خصوصاً الشباب بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة، أثناء هطول الأمطار، محذرة من القيادة بطيش وتهور واللامبالاة والاستهتار والتفحيط والمجازفة بدخول الوديان وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية استمرار الرقابة من خلال «دوريات الضبط المدنية» للحد من مثل هذه المظاهر السلبية، ومراقبة المناطق التي تشهد التجمعات الشبابية (التفحيط)، والحد من القيادة بطيش وتهور، وحث السائقين على ترك مسافة أمان كافية تجنباً لوقوع الحوادث، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكدت عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي الأسر إلى مراقبة سلوكيات الأبناء، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وتحذيرهم من القيادة بتهور وطيش، والقيام بحركات استعراضية خطرة بالمركبات، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

2000 درهم غرامة

ذكرت شرطة أبوظبي، أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.