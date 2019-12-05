المصدر: الامارات اليوم

صيد

شكا سكان في الشارقة وضع هيئة البيئة إجراءات مشدّدة لإصدار تصاريح الصيد الترفيهي الذي سمح به القانون أخيراً، حيث لا يستطيع ساكن بالشارقة إصدار الرخصة إلا إذا كان حاملاً لإقامة الشارقة، كذلك لا يستطيع إصدارها في دبي كونه من سكان إمارة أخرى، وطالبوا بتسهيل الأمور لممارسة هوايتهم خلال فصل الشتاء.

هبوط

شكا سكان في منطقة التعاون بالشارقة وجود حفر خلفتها مياه الأمطار، تجعل من الصعب على بعض السيارات اجتيازها، وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على إعادة تسوية الأرض للتسهيل عليهم ومنع الأضرار بمركباتهم.

تجميل

لاحظ مستخدمون لشارع أم عمارة في دبي قيام الجهات المختصة ببدء حملة تجميل للشارع، لافتين إلى أن مثل هذه الخطوة تضفي جمالاً على الطريق، مطالبين بتعميمها في كل شوارع الإمارة.

تلاعب

قال مستهلك إنه رصد تلاعباً في عروض سعر زيت الطبخ لإحدى الشركات، حيث يتم بيع الزيت بقيمة 37 درهماً لثلاث عبوات في «كارفور»، فيما يباع الزيت نفسه بقيمة 47 درهماً في «اللولو هايبرماركت»، مطالباً حماية المستهلك بالتحرك لضبط أسعار المنتجات الاستهلاكية.

مناهج

اضطر أولياء أمور مدرسة خاصة في عجمان إلى شراء الكتب الوزارية لأبنائهم في الصف السابع من المكتبات العامة بالإمارة، إثر تأخر المدرسة في تسليم الكتب للطلبة، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على بداية العام الدراسي.

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