«الأرصاد»: الشتاء يبدأ رسمياً 23 ديسمبر.. و«الحرارة» تنخفض 6 درجات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد المركز الوطني للأرصاد أن فصل الشتاء يبدأ فلكياً في 23 من ديسمبر الجاري.

وذكر المركز أن شهر ديسمبر (مناخياً) يعتبر أحد أشهر الشتاء، إذ تنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى خلاله بمقدار (ثلاث إلى ست درجات) عن شهر نوفمبر.

وأفاد المركز بأن الدولة تتأثر، خلال ديسمبر، بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصاحباً معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية.

وأشار المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر ديسمبر يراوح بين 18.0 و21.6 درجة مئوية، حيث يصل متوسط درجة الحرارة العظمى بين 22 و27 درجة، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و16 درجة.