24 مليوناً و500 ألف درهم حصيلة مزاد أبوظبي الأول للسيارات ‎

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجّل مزاد أبوظبي الأول للسيارات، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، مساء أمس بفندق قصر الإمارات، حصيلة مبيعات وصلت إلى 24 مليوناً و500 ألف درهم، ما يعادل نحو ستة ملايين و675 ألف دولار، بزيادة بلغت 109% على سعر التقييم قبل بدء المزايدة.

وشهد المزاد، بيع 13 سيارة، في حين وصل سعر سيارة «باجاني» موديل 2006 إلى 15 مليوناً و100 ألف درهم، وذلك في ظل الإقبال على المشاركة والمنافسة الكبيرة في المزايدة على السيارات المطروحة.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن تنظيمها المزاد الأول للسيارات بشكل كامل بالتعاون بين القطاعات والإدارات المعنية عبر كوادرها المتخصصة، يهدف في المقام الأول إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير سيارات معدلة ونادرة وكلاسيكية بسعر محدد من خبراء محايدين.

وحرصت دائرة القضاء من خلال قطاعاتها المختصة على التعريف بمواصفات السيارات قبل انعقاد المزاد، وذلك من خلال بث مواد فيلمية تعريفية قصيرة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.

كما عرضت خلال جلسة المزاد، فيديوهات تعريفية مميزة عن كل سيارة قبل بدء المزايدة عليها، مع حرص المنظمين على توفير فرص التفكير والاستشارة للمشتركين في هذا المزاد الذي حظي بإشادة بالغة من الحضور باعتباره إضافة نوعية لسوق السيارات في أبوظبي.