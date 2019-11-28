«اجتماعية الوطني» تناقش خطة عملها الرقابية للدور الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول من أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، خطة عملها الرقابية للدور الأول، حيث تبنّت خلال الاجتماع مناقشة موضوعين عامين هما: موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن دعم الأسرة المنتجة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعزيز وتطوير رأس المال البشري بما يحقق أهداف الدولة المستقبلية.

وقال رئيس اللجنة، ضرار الفلاسي، إن اللجنة اعتمدت قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن «سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة»، بعد مناقشته والاطلاع عليه من قبل أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت الموضوع خلال الفصل السابق، ضمن محاور دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خصوصاً تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.