«موارد دبي» تعتمد 3 أيام عطلة رسمية لدوائر الحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الفترة من يوم الأحد الأول من ديسمبر وإلى يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر المقبل عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر 2019.

واستثنى القرار الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات، بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن تبقى راية الإمارات خفاقة عالية في ظل الاتحاد.