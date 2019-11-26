المصدر: الامارات اليوم

حافلات

قال سكان في منطقة الورقاء بدبي إن بعض الحافلات المدرسية تتسبب في إرباك حركة السير، مع محاولاتها اختصار المسافة من خلال السير بسرعات كبيرة من مناطق ترابية للخروج إلى الطرق الرئيسة.

صالة

أثنى زوّار لسوق السمك في عجمان على إنشاء صالة انتظار في المكان المخصص في السوق لتنظيف السمك، لافتين إلى أن هذه الصالة باتت بمثابة استراحة لزوار السوق، إذ تتوافر فيها المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها.

ضمان

استغرب مستهلكون من إصرار مسؤولي بيع بمنافذ لتجارة الأجهزة الإلكترونية في مركز «دراجون مارت» التجاري على عدم منح فواتير أو شهادات ضمان على منتجات إلكترونية مبيعة، من دون مبرر واضح.

صيانة

لاحظ سكان في الشارقة أن الجهات المعنية أغلقت بعض الحدائق، بدعوى الصيانة استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني، وتمنوا لو أن تلك الصيانة نُفذت في فترات سابقة، قبل أن تشهد الحدائق إقبالاً كبيراً من الزوار مع اعتدال الطقس.

حديقة

دعا مرتادون للحديقة العائلية بمنطقة الفلاح القديمة في أبوظبي إلى إنشاء دورات مياه في الحديقة، لتلبية متطلبات الأسر والأطفال، الذين يضطرون حالياً للخروج من الحديقة بأطفالهم أثناء التنزه بحثاً عن حمامات قريبة.

تذاكر

لاحظ قراء أن أسعار تذاكر شركات الطيران الاقتصادية ترتفع في معظم المواسم، وتصل إلى مستويات الطيران التقليدي، داعين الجهات المعنية إلى وضع سقوف سعرية للتذاكر، وذلك حفاظاً على حق ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية في السفر بتكاليف أقل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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