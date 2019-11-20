بلدية دبي تنفذ أحدث محطة لمعالجة النفايات في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة مشروعات الصرف الصحي في بلدية دبي، فهد العوضي، أن البلدية بصدد إنشاء أحدث وأكبر محطة متكاملة لمعالجة النفايات في العالم من حيث الطاقة، ستبدأ عملها بحلول 2023.

وأوضح، خلال جلسة بعنوان «مركز دبي لمعالجة النفايات: قصة نجاح»، أن المحطة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص، ستكون بكلفة نحو 800 مليون دولار، وتنتج طاقة بمقدار 32%، وتعد الأعلى في العالم، حيث تقدر كفاءة تحويل النفايات إلى طاقة بجميع المحطات في العالم، بين 24% و26%.

وأشار إلى أن البلدية انتهت من وضع المواصفات الفنية ومرحلة الشركة التي ستنفذ المشروع، وتم الانتهاء من تحديد المتطلبات والشروط، حيث تبدأ أعمال الإنشاء قبل نهاية العام الجاري، فيما تبدأ مراحل التشغيل التجريبي سنة 2022.

وذكر أن البلدية نفذت برامج عدة لتقليل إنتاج النفايات، بشكل عام، والتخلص منها، مشيراً إلى أن المحطة الحالية تستقبل نحو 50% من النفايات التي تنتجها إمارة دبي، بقدرة يبلغ 5500 طن يومياً.