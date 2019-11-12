«النقل» يوفّر خدمة الرسائل النصية لمركبات دول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي بدء تفعيل خدمة دفع رسوم المواقف، لمركبات دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الرسائل النصية المباشرة، من خلال رقم هاتف متحرك مسجل في دولة الإمارات، وتقتطع الرسوم من حساب العميل في شركة «اتصالات» أو «دو»، فيما يتم احتساب رسوم الرسائل النصية بحسب التعرفة المعتمدة.

وتبدأ ساعات تطبيق نظام «مواقف» من الثامنة صباحاً حتى 12 مساءً، من السبت إلى الخميس، وتنقسم المواقف إلى نوعين: الأول مواقف رئيسة باللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة ثلاثة دراهم للساعة بحد أقصى للوقوف أربع ساعات، والثاني مواقف فرعية باللونين الأزرق والأسود، بتعرفة درهمين للساعة، أو 15 درهماً لليوم.

وأوضح المركز أن حاملي تصاريح السكان تم تخصيص مواقف لهم، من التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، محددة بلافتة إرشادية أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام. أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل، ويمكن التعرف إليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.

وتمكّن هذه الخدمة زوار دول مجلس التعاون الخليجي من دفع رسوم مواقف في إمارة أبوظبي بيسر، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (على رقم 3009)، وتقتطع الرسوم من رصيدهم المتوافر في الهاتف المتحرك، سواء كان المتعاملون من مستخدمي شبكة «اتصالات» أو «دو».

وأشار المركز إلى أن جميع وسائل الدفع الأخرى متاحة أمام زوار دول مجلس التعاون، عبر أجهزة الدفع المنتشرة في شوارع المدينة نقداً أو ببطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة، أو عن طريق تطبيق درب، أو التسجيل في خدمة «م مواقف» عبر الموقع الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المركز، التي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات، لتعزيز دور الأنظمة الذكية في تسهيل إجراءات الدفع، للارتقاء بجودة وتحسين الخدمات التي تقدم للزائر والمقيم.

«النقل» يعمل على تسهيل إجراءات الدفع، للارتقاء بجودة الخدمات.