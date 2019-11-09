المصدر: الامارات اليوم

«سعادة»

أقام ميناء عجمان مبادرة ساعة سعادة، ونشر ذلك بالحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ووزع عدداً من الهدايا على الموظفين، كما نظمت فعاليات مجتمعية لإسعاد الموظفين.

لوحات

لاحظ سكان، بمنطقة البستان في عجمان، عدم وجود أي لوحات تشير إلى القيام بحفريات لعمل شبكات الكهرباء والمياه، على الرغم من أن أعمال الصيانة تسببت في إزعاج قاطني هذه المنطقة.

ترويج

لاحظ مشاركون في اجتماع «يونيدو»، الذي عقد بأبوظبي، الأسبوع الماضي، واستمر خمسة أيام، أن المنظمين لم يستثمروا وجود ممثلين من 125 دولة، للترويج السياحي لإمارة أبوظبي، حتى إن أحد المشاركين قال إنه لم يخرج نهائياً خارج فندق قصر الإمارات، ولم يتعرف إلى الإمارة.

عروض

شكا قراء المواعيد «غير المناسبة»، التي يتلقون فيها اتصالات من مزودي خدمات الاتصالات بالدولة، لتقديم عروض ترويجية، إذ يكون معظم هذه الاتصالات وسط النهار، وفي أوقات ذروة العمل.

إحراج

تعرّض مراجع، لأحد مراكز فحص الطب الوقائي، لإحراج أثناء فحص الأشعة السينية، الذي يتطلب خلع الملابس، وذلك بسبب وجود امرأة تقوم بإجراء الفحص، وطالب بتخصيص فاحصين من الذكور للتعامل مع حالات الرجال.

جسر

طالب سكان في الشارقة بإقامة جسر على شارع واسط، بالقرب من محطة أدنوك للبترول، يربط المنطقة من الجهتين، ويسهل حركة عبور المشاة، تفادياً للتعرض لمخاطر الحوادث المرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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