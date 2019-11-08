«طرق دبي» تطرح اللوحات المميّزة القديمة بخصومات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة استراتيجية، تهدف إلى خصم قيمة لوحات المركبات المميّزة القديمة غير المملوكة، التي يبلغ عددها 2224 لوحة بأرقام ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، من الرموز (A.B.C) بحوزة أفراد في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إن نسبة الخصم للأرقام المميّزة تراوح بين 4 و80% من قيمة تملك الرقم.

وأضاف أن تملك هذه الأرقام المميزة المسجلة على المركبات أو المحفوظة في الملفات المرورية، يتيح لأصحابها حق التصرف بها. ودعا الأشخاص الراغبين في تملك هذه الأرقام المميّزة، إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتملّكها، من خلال عدد من القنوات هي الموقع الإلكتروني للهيئة، ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة.