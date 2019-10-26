«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في المزاد الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن طرح (300) رقم ثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة في المزاد الإلكتروني الـ58، والرابع خلال العام الجاري.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني اعتباراً من غد، فيما ينطلق المزاد في الثامنة صباح الثالث من نوفمبر المقبل.

وأكدت الهيئة حرصها من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، التي تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم. وذكرت أنها تولي المزادات أهمية خاصة، لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.

وأوضحت أن بيع الأرقام في المزاد يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، ويشترط للمشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عبر الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو «دبي درايف».