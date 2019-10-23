حاكم الشارقة يوجّه بإنارة منطقتين في خورفكان

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتنفيذ مشروع إنارة منطقتي الحراي 1 والحراي 2 بمدينة خورفكان، حيث بدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عموداً لإنارة المنطقة باستخدام مصابيح وكشافات، وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تمديد كبلات بطول 10 آلاف متر، وتركيب ستة صناديق إنارة 100 أمبير.

وقال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في جميع المناطق، سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف، ومحول في محطة اليرموك 33 ك.ف، لتقوية الشبكة، كما يجري حالياً تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف، وتم الانتهاء المبدئي من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم افتتاحها قريباً.

كما تم إنجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف غالون يومياً، كذلك تم إنجاز خزانين استراتجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه وشيص لتوليد الكهرباء.

وأكد أن الهيئة تعمل حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان إلى شيص مع كل متعلقاته الفنية من أنابيب عالية الكفاءة ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة مليوني غالون يومياً في منطقتي اللؤلؤية والقادسية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة ذات جدوى اقتصادية، وتحافظ على البيئة، وتتضمن استراتيجية مشروعات الإنارة، واستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة، لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة، وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.