حاكم الشارقة يوجّه بتعيين 389 مواطناً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة، بتعيين 25 موظفاً من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة في الحديقة الجيولوجية بالفاية، و32 موظفاً في مركز الحياة الفطرية بالذيد، و32 موظفاً في مركز القرم بكلباء، و300 موظف من حملة الثانوية العامة في «سفاري الشارقة» بالذيد.

وقال سموه إنه «تم الانتهاء من إجراءات التعيين الخاصة بالمعينين ضمن الدفعة الأولى وعددهم 161 مواطناً ومواطنة، وتم انتسابهم إلى برنامج تدريب خاص بالموظفين الجدد للارتقاء بمستواهم المهني».

وأضاف سموه: «بالنسبة للدفعات الأخرى المعتمدة أسماؤهم للتوظيف فقد تم مخاطبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التعيين ولمدة أسبوعين، وسيتم التواصل معهم ابتداء من صباح الاثنين (اليوم) لإنهاء إجراءات التعيين، وسيتم تأهيل جميع المستهدف تعيينهم عن طريق الدائرة».

تم الانتهاء من إجراءات تعيين الدفعة الأولى وعددهم 161 مواطناً ومواطنة.