المصدر: الامارات اليوم

رمرام

أبدى عدد من سكان مجمع رمـــرام السكني في دبي لاند ارتياحهم لقرار هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسيير خط حافلات من المجمع إلى مدينة الاستوديوهات، نظراً لأنه يسهم في ربطهم بالمدينة، ويخفف عنهم أعباء التنقل في سيارات الأجرة.

أسهم

قال قارئ إنه استلم رسالة نصية من جمعية الاتحاد التعاونية تعرض عليه أن يكون مساهماً في الجمعية، وهو إعلان مختلف عن عرض منتجات الجمعية.

مواقف

شكا أحد المراجعين لأحد المستشفيات الخاصة بعجمان من طريقة تعامل موظفي صف السيارات، إذ أجبره الموظف على المشي ما يقارب نصف كيلومتر لجلب سيارته من مكان غير مخصص للمستشفى.

وقوف

أبدى عدد من السائقين في عجمان استياءهم جراء توقف بعض المركبات على أطراف الطريق دون مبرر لذلك، ما يخلق حالة من الازدحام بالطرقات في الكثير من الأحيان، خصوصاً بالمساء.

كاميرات

طالب أولياء أمور بإلزام جميع المدارس بتركيب كاميرات مراقبة في الفناء والملاعب ومختلف مرافق المدرسة، لمنع التجاوزات والشجار بين الطلبة، ومحاسبة الطالب الذي يتجاوز القوانين المدرسية.

حافلات

طالب عدد من مستخدمي المواصلات العامة في عجمان بضرورة التزام رحلات الحافلات بالوقت المحدد في المساء، إذ إنهم ينتظرون كثيراً في المظلات المخصصة للحافلات، وقد تصل إلى ساعة في بعض الأحيان.

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